سامسونغ تعتزم الكشف عن أول هاتف بنظام "تايزن"

تعتزم شركة “سامسونغ” استعراض أول الهواتف العاملة بنظام "تايزن" خلال حدث تقيمه الشركة الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة “إنتل” في مدينة “برشلونة” الإسبانية خلال شهر فبراير القادم.

وبدأت شركتا “سامسونغ” و”إنتل” في إرسال دعوات لحدث يقام في الثالث والعشرين من فبراير المقبل، ووعدت الشركتان بأن يستعرضا أجهزة عاملة بنظام “تايزن” خلال الحدث، وذلك دون تحديد نوعية تلك الأجهزة.

ويأتي الحدث قبل يوم واحد من انطلاق معرض MWC التقني المزمع إقامته في مدينة “برشلونة” أيضاً، وينتظر أن تستغل الشركتان المعرض التقني لعرض أول الهواتف العاملة بنظام “تايزن” للمستهلكين.

ورجح جيف بلابر، نائب الرئيس في شركة CCS لأبحاث السوق أن يشهد المعرض التقني الذي ينطلق في برشلونة يوم الرابع والعشرين من فبراير المقبل استعراض “سامسونغ” للأجهزة التجارية المزودة بنظام “تايزن” ومنها أول هاتف يعمل بالنظام.

وكانت “سامسونغ” أطلقت أول جهاز إلكتروني مزود بنظام “تايزن” الجديد في وقت سابق هذا العام، حيث أطلقت كاميرا NX300M الرقمية، وأكدت الشركة أن النظام ساعد في تحسين أداء الكاميرا ومضاعفة سرعة إقلاعها.

هذا، ويأتي ذلك الحدث ليرجح صحة التقارير التي أشارت إلى أن “سامسونغ” تعتزم إطلاق أول هاتف ذكي يعمل بنظام “تايزن” خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تزويده بالإصدار 2.2.1.

وتعد “سامسونغ” نظام “تايزن” ليكون المنافس الأول لنظام “أندرويد” في سوق أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية مفتوحة المصدر، حيث قال ”كيم هيون-سيؤك”، مدير وحدة العرض المرئي في “سامسونغ”، في تصريحات سابقة أنه النظام يعد بمثابة استثمار هام لشركته.

يُذكر أن “سامسونغ” تتعاون مع “إنتل” ومؤسسة “لينوكس” ومؤسسة “LiMo”، لتطوير النظام الجديد مفتوح المصدر.