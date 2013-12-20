"غوغل" تطلق تطبيق نظارتها الذكية رسميا لأجهزة "iOS"

عاد تطبيق “MyGlass”، وهو التطبيق المُرافق للنظارة الذكية “Google Glass” إلى الظهور مُجدداً على متجر التطبيقات الخاص بأجهزة آبل “App Store”، وذلك بعد ظهوره المؤقت يوم الثلاثاء على المتجر، قبل أن يتم حذفه في نفس اليوم لأسباب غير معلومة.

وتسمح نُسخة “iOS” من التطبيق لمُستخدميها بضبط إعدادات “نظارة غوغل”، وإرسال ما يُشاهده مُستخدم النظارة لعرضه على شاشة هاتفه الذكي، وإمكانية إضافة تطبيقات “Glassware” جديدة، وإدارة جهات الاتصال، ومعرفة الاتجاهات.

ويأتي هذا بعد طرح “غوغل” للتحديث “ XE12 “، الذي جلب للنظارة ميزات عديدة، منها تزويد النظارة بشاشة قفل، وتوفير ميزة التقاط صورة بغمزة عين، كما طرحت الشركة كذلك تطبيقات جديدة، منها تطبيق صحيفة “Wall Street Journal”، وتطبيق ”Weather Alert”، وتطبيق “Hangouts”.

وكانت “غوغل” قد طرحت سابقاً تطبيق “MyGlass” لأجهزة “أندرويد”، كتطبيقٍ يتوجب على أصحاب النظارة تثبيته في هواتفهم لربط الهاتف مع النظارة التي لن تعمل دون الارتباط مع الهاتف الذي سيزودها بالكثير من المعلومات اللازمة لأداء عملها على أكمل وجه.

ويستطيع مُستخدمو ” iOS 7 ” فما فوق، ممن يمتلكون “نظارة غوغل”، الحصول على التطبيق الذي يبلغ حجمه 15.2 ميغابايت بتحميله من متجر تطبيقات “App Store”.