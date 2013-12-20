فاين تؤكد إطلاق ميزة "الحسابات الشخصية" قريباً

أكدت “فاين” (Vine)، خدمة مشاركة مقاطع الفيديو المملوكة لشركة “تويتر”، نيتها لإطلاق ميزة “الحسابات الشخصية على الإنترنت” عبر موقعها الإلكتروني.

ونشرت “فاين” رسالة عبر تطبيقاتها للأجهزة الذكية تؤكد فيها أن ميزة “الحسابات الشخصية” سوف يتم إطلاقها قريباً عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة أن مستخدميها سيستطيعون بداية من الجمعة، وتحديداً بداية من السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، حجز عناوين الروابط المؤدية لحساباتهم الشخصية.

وأشارت “فاين” إلى أنها ستتيح للمستخدمين تسجيل الدخول عبر موقعها، Vine.co، الإلكتروني ومن ثم حجز عناوين الروابط، كما يمكن للمستخدمين الانتقال مباشرة باستخدام تطبيقات الخدمة على الأجهزة الذكية.

وكانت “تويتر” أطلقت خدمة “فاين” في يناير الماضي عبر تطبيق وحيد لنظام iOS، قبل أن تطلق نسخة من التطبيق لنظام “أندرويد” في يونيو الماضي، وتوسع دائرة الأنظمة التي تدعم تطبيقات الخدمة بطرح تطبيق “ويندوز فون” في نوفمبر.

وينتظر أن تكون ميزة “الصفحات الشخصية” محاولة من “تويتر” لدعم تواجد “فاين” كموقع إلكتروني بجانب تواجدها كتطبيق للأجهزة الذكية، إلى جانب منافسة “إنستاغرام”.

يذكر أن تطبيق “إنستاغرام”، لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو المملوك لشركة “فيسبوك”، أطلق في البداية كتطبيق للأجهزة الذكية فقط، وذلك قبل أن يطلق ميزة “الحسابات الشخصية على الإنترنت” العام الماضي.