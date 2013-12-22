إطلاق "جيلبريك" لأجهزة آبل الذكية العاملة بنظام iOS 7

أطلق فريق evad3rs أداة لكسر قفل أجهزة آبل الذكية، جيلبريك (jailbreak)، خاصة بجميع الأجهزة التي تعمل بالإصدار السابع من نظام تشغيل iOS.

ويأتي إطلاق أداة كسر القفل بعد نحو ثلاثة شهور من إطلاق نظام iOS 7 للمستخدمين، وتعمل الأداة مع أجهزة آيفون أو آيباد أو آيبود تاتش المزودة بنظام iOS 7.0.4 فقط.

ويوفر فريق evad3rs أداة كسر قفل أجهزة آبل الجديدة التي تحمل اسم evasi0n7 على الحواسب العاملة بنظامي تشغيل ماك وويندوز، حيث تستلزم الإصدار ويندوز إكس بي أو الإصدار Mac OS X 10.6 على الأقل للعمل.

ويمكن تنزيل الأداة الجديدة عبر الموقع الإلكتروني، evasi0n.com، ولا يلزم الأداة للعمل سوى توصيل الجهاز المراد كسر القفل خاصته بالحاسب، وتواجد برنامج آيتونز في حالة عمل الحاسب بنظام ويندوز.

يُذكر أن عملية كسر قفل أجهزة آبل الذكية "جيلبريك" قانونية وفقًا للقانون الأميركي، وهي تسمح للمستخدم بتثبيت التطبيقات من مصادر خارجية أخرى غير متجر آبل الرسمي للتطبيقات.

يُشار إلى أن أحد المصادر الخارجية الأبرز لتثبيت التطبيقات لأجهزة آيفون وآيباد وآيبود تاتش هو متجر سيديا الذي يسمح بتحميل التطبيقات المقرصنة.