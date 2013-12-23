تطبيق "توك راي" يعتزم منافسة "فابير" و"سكايب"

يسعى تطبيق للأجهزة الذكية إلى هزّ عرش أكثر تطبيقات الرسائل والمحادثات المجانية عبر الإنترنت استخداماً، مثل "فايبر" و"سكايب"، وهو تطبيق Talkray الذي يتوافر لنظامي iOS وأندرويد.

ويوفر تطبيق Talkray عدة مزايا للتراسل وإجراء المحادثات مجاناً عبر الإنترنت، حيث يتيح التطبيق إجراء مكالمات بين مستخدمين، أو إجراء محادثات جماعية بين عدة مستخدمين بحد أقصى 25 مستخدماً.

ويستطيع مستخدمو التطبيق كذلك القيام بتبادل الرسائل مع بقية المستخدمين سواء كانت نصية أو صوتية أو تتضمن صور أو فيديو، دون حدود لحجم أو عدد الرسائل.

ويمكّن التطبيق مستخدميه من استخدام أي من مزاياه أثناء إجراء المحادثات، حيث يستطيع المستخدم تبادل الفيديو أو الصور ومشاهدتها دون غلق المحادثات أو تأثر جودتها.

وتعد الميزة الأبرز في التطبيق هي الجودة العالية للصوت خلال المحادثات التي تتم من خلاله، حيث يؤكد فريق مطوري TiKL Inc، القائم على التطبيق، أن Talkray يضمن إجراء مكالمات عالية الوضوح بين مستخدميه سواء خلال المكالمات بين شخصين أو في المحادثات الجماعية.

ويشدد مطورو التطبيق على أن Talkray مجاني بالكامل، حيث لا يعرض إعلانات على مستخدميه أو يتطلب أي مصاريف تحت أي مسمى، وأن مزايا التراسل أو المحادثات تتم عبر الإنترنت سواء تم الاتصال عبر "واي فاي" أو عبر شبكات الاتصالات.

ويتوافر التطبيق Talkray مجاناً عبر متجر "جوجل بلاي" بحجم 16 ميغابايت ومتاح للتثبيت على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 2.3.3 والإصدارات الأحدث، كما يتوافر عبر متجر "آب ستور" لأجهزة "آبل" الذكية بحجم 16.6 ميغابايت ويعمل مع إصدار iOS 5 والإصدارات الأحدث.

يُذكر أن التطبيق يدعم عدة لغات من ضمنها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والهندية والإندونيسية والإسبانية، وهو التطبيق الذي اقترب عدد مستخدميه من تخطي حاجز خمسة ملايين مستخدم على نظام "أندرويد" فقط، ولا يحتاج التطبيق للعمل بعد التثبيت سوى لكتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال ووضع صورة شخصية.