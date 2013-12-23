تلفزيون ذكي جديد من سامسونغ في مطلع 2014

أعلنت شركة "سامسونغ" اليوم أنها ستقوم خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي "سي إي إس 2014" (CES 2014) المزمع عقده في يناير المقبل، بالكشف عن أحدث أجهزة التلفاز الذكي الخاصة بها.

وبحسب الشركة الكورية الجنوبية، فسيتضمن إصدار العام المقبل من التلفاز الذكي عددا من المزايا، أبرزها قدرات أفضل لدمج الصوت، وذلك عن طريق التركيز على أكثر الوظائف استخداماً مع أخذ أنماط الاستخدام بعين الاعتبار.

ويمكن للمستخدمين التنقل بين القنوات التلفزيونية بمجرد التفوه برقم القناة، على خلاف إصدار العام الماضي 2013 الذي يتطلب عملية من خطوتين. وباستخدام تقنية دمج الصوت للبحث عن المعلومات، ستظهر نافذة منبثقة في أسفل الشاشة مع نتائج البحث، هذا ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى التطبيق ورؤية التفاصيل.

وإلى جانب ميزة دمج الصوت، ستقوم "سامسونغ" في إصدار 2014 من تلفازها الذكي بتحسين تقنية التحكم عن طريق الحركة، وذلك من خلال إضافة ميزة تدعى “الإيماء بالإصبع” تمكن المستخدمين من التنقل بين القنوات، وتعديل مستوى الصوت، والبحث وغير ذلك، باستخدام الأصابع، كما يمكن لهم إيقاف الفيديوهات بمجرد تحريك الإصبع بعكس حركة عقارب الساعة.