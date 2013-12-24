"بلاك بيري" تعلن إلغاء إطلاق هاتفين ذكيين لأسباب مالية

قامت شركة "بلاك بيري"، خوفاً من المبيعات المنخفضة التي عانت منها على مدار العام الماضي 2013، بإلغاء إطلاق هاتفين ذكيين كانا لا يزالان قيد التطوير.

وقالت الشركة الكندية في تقرير نتائجها المالية للربع الثالث من 2013، إنها اتخذت قراراً بإلغاء خططها لإطلاق جهازين، وذلك بهدف التخفيف من وطأة المشاكل المالية التي تعاني منها.

وكان سيحمل الهاتفان الذكيان اللذان لم يريا النور الاسميين الرمزيين، "كافيه" (Café) و"كوبي" (Kopi)، وخطة بلاي بيري الخاصة بهما كانت تقضي بالتسويق لهما كأجهزة منخفضة التكلفة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها.

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خسائر مالية بمقدار 4.4 مليار دولار أميركي، وذلك خلال فترة الربع الثالث من 2013، وقالت إنها باعت 1.9 مليون هاتف ذكي فقط خلال الربع الماضي، وهو أقل بكثير عن الـ3.7 مليون جهاز باعتها الشركة خلال الربع الثاني.

