سامسونغ تعتزم الكشف عن "غالاكسي جير 2" خلال "MWC 2014"

تُخطط شركة "سامسونغ" للكشف عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية، إلى جوار سوار إلكتروني، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال "MWC 2014" المُزمع انعقاده في مدينة برشلونة، شهر فبراير المُقبل.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "The Korea Herald" على موقعها الرسمي إلى أن "سامسونغ" تعمل حالياً على تطوير ساعتها الذكية "غالاكسي جير2"، التي يتوقع أن يتم تزويدها بشاشة مرنة من نوع "OLED"، ومن المُحتمل جداً الكشف عنها خلال مؤتمر ” MWC 2014 “.

ويعتقد أن تكشف “سامسونغ” عن جهاز آخر إلى جوار الساعة الذكية، وهو سوار إلكتروني، يحمل اسم “Galaxy Band”، أشارت تقارير سابقة إلى أنه سيكون مُخصصاً لدعم تطبيقات اللياقة، ومراقبة النشاط الفيزيائي للمُستخدم، والتقاط إشارات حيوية مثل مُعدل نبض القلب وضغط الدم.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى نية “سامسونج” الكشف أيضاً عن أول هاتف يعمل بنظام “تايزن”، خلال حدثٍ خاص ستقيمه قبل يوم واحد من بدء فعاليات ” MWC 2014 “.

وكشفت “سامسونغ” عن الإصدار الأول من ساعتها الذكية “غالاكسي جير” في سبتمبر المُنصرم، وزودتها بشاشة قياسها 1.63 بوصة من نوع “Super AMOLED” بدقة 320×320 بيكسل، وبكاميرا دقتها 2 ميغابيكسل، تستطيع التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 720p، وبمعالج يعمل بتردد 800 ميغاهرتز، وبمساحة تخزين داخلية قدرها 4 غيغابايت.