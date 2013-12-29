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تاريخ ألعاب الفيديو متوفر على الإنترنت بكبسة زر

المصدر: واشنطن – فرانس برس
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من "ميسيز باك مان" إلى "كيو بيرت"، مرورا بـ"أستيرويدز"، بات تاريخ ألعاب الفيديو متوفرا على الإنترنت في موقع إلكتروني يستعيد خصوصا مسيرة جهاز "أتاري 2600" الشهير.

فقد نشر موقع "إنترنت آركايف" مكتبة افتراضية تسمح بكبسة زر بالاطلاع على 100 لعبة فيديو تقريبا ابتكرت في السبعينيات والثمانينيات إثر تسويق أول أجهزة محمولة لألعاب الفيديو.

وكتب الموقع الإلكتروني أنها "عودة إلى ثورة حدثت في المنازل"، موضحا أن هذه المبادرة تطلبت مساعدة مجموعة من المتطوعين من المفترض أن يقوموا بعد بتحسينات خلال الأيام المقبلة.

ويسمح الموقع حاليا باسترجاع ألعاب جهاز "أتاري 2600" الذي طرح في الأسواق سنة 1977، بالإضافة إلى جهازي "ماغنافوكس أوديسي" (1978) و"كوليكوفيجن" (1982) اللذين لم يلقيا النجاح عينه.

يذكر أن موقع "إنترنت آركايف" أسس في العام 1996 وهو يضم باحثين وأكاديميين يسعون إلى استعادة تاريخ العصر الرقمي. وهو اشتهر خصوصا بفضل مبادرة "وايباك ماشين" التي تحفظ فيها مواقع إلكترونية أغلقت.

كلمات دالّة

#فيديو, #انترت, #العاب

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