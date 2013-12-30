دورة مجانية عبر الإنترنت لبرمجة تطبيقات "أندرويد"

تستعد جامعة "ميريلاند" لإطلاق دورة مجانية عبر الإنترنت لبرمجة تطبيقات نظام "أندرويد" تعمل على الهواتف الذكية والحواسب المحمولة، وذلك خلال شهر يناير المقبل.

وبدأت الجامعة الأميركية في تلقي طلبات التقديم للدورة عبر موقع "كورسيرا" (Coursera)، وهو الموقع المتخصص في تقديم الدورات التعليمية المجانية على الإنترنت للمستخدمين حول العالم.

وينتظر أن تبدأ الدورة في 21 يناير المقبل، وستمتد على مدار ثمانية أسابيع، بعدد ساعات دراسة تتراوح بين ثلاث إلى ست ساعات أسبوعيا.

وسوف تبدأ الدورة بالتعريف بنظام "أندرويد"، وبيئة برمجة التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل الذي تطوره شركة "غوغل"، إضافة إلى توضيح الأدوات اللازمة للبرمجة.

ولا تستلزم الدورة التعليمية المجانية من المستخدمين خبرة كبيرة في استخدام لغة "جافا"، أو امتلاك جهاز يعمل بنظام "أندرويد" حيث سيتم الشرح والتطبيق خلال الدورة عبر محاكي لنظام التشغيل.

ويمكن الاشتراك في الدورة التعليمية المجانية عبر التسجيل على موقع "كورسيرا" في الدورة المتوفرة تحت اسم (Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems)، والمتاحة باللغة الإنكليزية.