"نوكيا" تستحوذ على 92.1% من سوق نظام "ويندوز فون"

أظهر تقرير جديد صادر عن شبكة الإعلان "آد دوبلكس" (AdDuplex)، استحواذ الهاتف الذكي "لوميا 520" التابع للشركة الفلندية "نوكيا" على أكثر من 30% من حصة الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل "ويندوز فون".

وبحسب الشبكة المختصة بالإعلان على نظام التشغيل التابع للشركة الأميركية "مايكروسوفت"، والتي تحصل على بياناتها من 2,499 تطبيق خاص بنظام "ويندوز فون"، فإن النسبة ترتفع إلى 34% إذا ما شمل هاتف "لوميا 521" الذي يعتبر أقرب الهواتف إلى "لوميا 520".

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام تعد خبراً ساراً ومبشراً لشركة "نوكيا"، فهي تشير إلى أن هواتف "لوميا" التابعة لها قد أبلت بلاءً حسناً خلال عام 2013، مع الإشارة إلى أن هواتف الشركة تمتع بمعدلات انتشار عالية خاصة في الأسواق الأوروبية، حيث تفوقت في بعض الدول على نظام التشغيل "آي أو إس" التابع لشركة "آبل".

ويتطلع المراقبون لعام 2014 فيما يخص الأداء الذي سيحققه هاتف "لوميا 520" وهاتف "لوميا 525" الذي يعتبر تحديثاً للأول، وأعلنت عنه الشركة في نوفمبر 2013، وتحديداً بعد استحواذ شركة "مايكروسوفت" على قطاع الأعمال لدى "نوكيا".

وبحسب أرقام شبكة "آد دوبلكس"، تستحوذ الهواتف الذكية التي تنتجها شركة "نوكيا" وحدها على ما يقارب 92.1% من سوق الهواتف العاملة بنظام التشغيل "ويندوز فون"، مقارنة بـ90% خلال نوفمبر الماضي، هذا وتأتي شركة "إتش تي سي" التايوانية في المركز الثاني وبنسبة 5.2%.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الأجهزة العاملة بالإصدار الثامن من نظام التشغيل "ويندوز فون" ترتفع لتصل النسبة إلى 78.3% بعد أن كانت لا تتجاوز 75.3%، وهو الأمر الذي يدل، بحسب الخبراء، على مدى انتشار النظام لصالح الإصدار السابع منه.