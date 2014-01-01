دراسة: ثلثا الأميركيين فوق سن 18 يستخدمون فيسبوك

أظهرت دراسة حديثة أن ثلثي الأميركيين فوق سن الـ18 يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وتويتر، بحسب "بيو ريسيرتش سنتر".

وكشفت الدراسة عن الميل المتزايد لدى الأميركيين فوق سن الـ18 لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك.

ويمتلك 73% من الأميركيين فوق سن الـ18 الذين يستخدمون الإنترنت، حسابات في شبكة تواصل اجتماعي واحدة.

وحظيت شبكة فيسبوك بنصيب الأسد بنسبة 71%، هذا إضافة إلى شبكات أخرى مثل إنستغرام ولينكد إن وهي معنية بالتعارف وفرص التوظيف.

ويستعمل 42% من مستخدمي الإنترنت شبكتين على الأقل، واللافت أن شبكة تويتر الشهيرة تأتي في المرتبة الرابعة في الولايات المتحدة.

أما مستخدمو فيسبوك وإنستغرام فهم الأكثر التزاما حيث يطلعون على حساباتهم يوميا.

الاستطلاع أُجري عبر الهاتف بواسطة BIO RESEARCH CENTER، من أغسطس إلى سبتمبر 2013.

والدراسة لا تشمل المراهقين، الذين يعدون من أكثر الناس إقبالا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي كل الأحوال، تكشف الدراسة عن شغف متزايد لدى الأميركيين بشبكات التواصل الاجتماعي، التي يبدو أنها تتجه لأن تحتل مكانة لا تُنازع في الإنترنت.