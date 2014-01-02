دراسة: مستخدمو "آيفون" الأذكى بين مستخدمي الهواتف

كشفت دراسة حديثة أن مستخدمي هواتف "آيفون" الذكية يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء، مقارنة ببقية مستخدمي الهواتف الذكية التابعة للعلامات التجارية الأخرى.

وقامت الدراسة، التي أجرتها شركة Ladbrokes البريطانية، بقياس معدلات ذكاء 2000 من مستخدمي الهواتف الذكية المختلفة عن طريق مجموعة من الاختبارات المتخصصة في قياس نسبة الذكاء البشرية، إضافة إلى قياس مهارات حل المشكلات وفك الشفرات والتعرف على الرموز.

ووجدت الدراسة أن متوسط الزمن الذي استغرقه مستخدمو هواتف آيفون لحل جميع الاختبارات، والبالغ عددها سبعة اختبارات، بنجاح هو الأقل بين مستخدمي الهواتف الذكية الأخرى، حيث بلغ 94 ثانية فقط.

وحل أصحاب هواتف "نيكسوس" الخاصة بشركة غوغل في المرتبة الثانية بمتوسط زمني بلغ 99 ثانية لحل جميع اختبارات الذكاء بنجاح، يليهم مستخدمو هواتف "سامسونغ" الذكية بمتوسط زمني بلغ 103 ثوان.

وجاء مستخدمو هواتف "إتش تي سي" الذكية في المركز الخامس بمتوسط زمني بلغ 105 ثوان، ثم مستخدمو هواتف "نوكيا" في المركز السادس بمتوسط زمني بلغ 109 ثوان.

واحتل مستخدمو هواتف "بلاك بيري" المركز الأخير بفارق هو الأكبر بين العلامات التجارية التي تم اختبار مستخدميها، حيث بلغ المتوسط الزمني الذي احتاجه هؤلاء المستخدمون لحل اختبارات الذكاء السبعة هو 118 ثانية.

ويذكر أن رغم تفوق مستخدمي هواتف آبل الذكية في الدراسة، فإن أسرع مستخدم قام بحل جميع اختبارات الذكاء كان من مستخدمي هواتف "سامسونغ" الذكية حيث استغرق 46 ثانية فقط.