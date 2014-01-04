مستخدمون يتهمون فيسبوك بتحليل رسائلهم الشخصية

تقدم مستخدما إنترنت في الولايات المتحدة بدعوى مشتركة ضد موقع "فيسبوك" يتهمانه فيها بأنه يقوم بتحليل الرسائل الخاصة التابعة لمستخدميه بهدف تقديم معلومات عنهم إلى المعلنين.

وجاء في نص الدعوى الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس": "بخلاف ما يؤكده موقع فيسبوك، تتعرض الرسائل الخاصة للمراقبة المنهجية لتحليل مضمونها".

وأضاف المدعيان: "عندما يرسل المستخدم رسالة يضع فيها رابطاً لموقع إلكتروني، يحلل فيسبوك مضمون الرسالة والرابط، ويبحث عن معلومات من شأنها أن ترسم ملامح شخصية المستخدم مرسل الرسالة".

واتهمت الدعوى موقع "فيسبوك" بتوظيف هذه المعلومات لصالح شركات إعلانية وتجارية، معتبرة أن ذلك يخل باحترام الخصوصية الشخصية، وهي مسألة باتت تسبب قلقاً واسعاً في صفوف مستخدمي الإنترنت البالغ عددهم 1.2 مليار حول العالم.