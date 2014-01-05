تقرير يتوقع ارتفاع مبيعات حواسب "كروم بوك" خلال 2014

حققت حواسب "كروم بوك" نسب مبيعات جيدة خلال الأشهر الأخيرة من العام المُنصرم، وهو ما دفع العديد من الشركات المُصنعة للحواسب الشخصية إلى وضع خُطط لطرح المزيد من طرازات تلك الحواسب العام الجاري.

وسيطرت حواسب "كروم بوك" على ما يُعادل 25% من مبيعات الحواسب المحمولة التي تأتي بسعر أقل من 300 دولار أميركي، في الولايات المُتحدة الأميركية، العام الماضي، حسب ما أشار تقرير لصحيفة "DIGITIMES" التايوانية.

وتطمح شركات مثل: "إتش بي" و"أيسر" و"سامسونغ" و"أسوس" و"توشيبا" للدخول بقوة في سوق حواسب "كروم بوك"، خلال العام الجاري.

وتُخطط "أسوس" لطرح حواسب "كروم بوك" بقياسي 11.6 و13.3 بوصة، وبأسعار تتراوح بين 199 إلى 349 دولاراً أميركياً، على أن تزوّدها بمعالجات "Haswell-U" أو "Bay Trail-M" من "إنتل"، حسب التقرير.

وتعتزم "سامسونغ" طرح حاسب "كروم بوك" بمعالج ثُماني النواة، العام الجاري، وبشاشة تعرض الصورة بدقة 2560×1600 بيكسل، حسب تقريرٍ سابق.

وتعمل حواسب "كروم بوك" بنظام "كروم أو إس"، هو نظام تشغيل يعتمد على متصفح "جوجل كروم"، ويقوم على فكرة استخدام تطبيقات الويب السحابية بدل تطبيقات سطح المكتب التقليدية، ويحتاج إلى اتصال دائم بالإنترنت لأداء معظم المهام.

وتقوم عدد من الشركات بإنتاج حواسب "كروم بوك"، مثل: "سامسونغ" و"أيسر" و"لينوفو" و"توشيبا" و"أسوس" و"إتش بي".

يُذكر أن "ديل" قد انضمت إلى قافلة الشركات المُصنعة لحواسب "كروم بوك"، من خلال إعلانها عن الحاسب "Dell Chromebook 11"، ديسمبر الماضي.