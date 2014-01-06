استهداف زوار ياهو ببرامج "خبيثة"

قالت شركة ياهو إن بعض الإعلانات التي بثت على مواقع ياهو في أوروبا الأسبوع الماضي نشرت برامج ضارة وربما أصابت آلاف المستخدمين.

وقالت شركة "فوكس-اي تي" وهي شركة لأمن الكمبيوتر تتخذ من ديلفت بهولندا مقرا لها في تدوينة يوم الجمعة إن مهاجمين بثوا إعلانات

ضارة أو "خبيثة" من خلال موقع "ادز.ياهو.دوت كوم".

وقال متحدث باسم ياهو في بيان أمس الأحد "يوم الجمعة الثالث من يناير على مواقعنا الأوروبية قدمنا بعض الإعلانات التي لا تفي بخطوطنا التحريرية الأساسية، ونشرت بالتحديد برامج ضارة".

وقالت ياهو إنها حذفت على الفور هذه الإعلانات الضارة وإن مستخدمي أجهزة كمبيوتر ماك وأجهزة ماك المحمولة لم يتأثروا.

والبرامج الضارة برمجيات تستخدم لتعطيل عمليات أجهزة الكمبيوتر أو تجمع معلومات حساسة أو تدخل إلى أنظمة الكمبيوتر الخاص.

وقدرت "فوكس اي تي" أن هذه البرامج الضارة أرسلت لما يقرب من 300 ألف مستخدم، مما أدى إلى نحو 27 ألف إصابة في الساعة.

وكانت رومانيا وبريطانيا وفرنسا أكبر الدول التي كان فيها معظم من تأثروا بهذه البرامج.