كاميرا كروية تمكنك من التقاط 36 صورة دفعة واحدة

ابتكر باحث من جامعة برلين للتكنولوجيا يدعى "جوناس بيرفل" كاميرا على شكل كرة تقوم بالتصوير البانورامي بزاوية 360 درجة.

وتحتوي الكاميرا على 36 كاميرا بدقة فائقة، حيث تمكنك من التقاط 36 صورة بانورامية كاملة في ضربة واحدة.

وقد يبرع في استخدام هذه الكاميرا لاعبو كرة القدم، فهي كروية الشكل وتعمل عبر رميها عاليا، لكنها وببساطة كاميرا متاحة لاستخدام الجميع.

فالصورة المثالية لم تعد أمرا صعبا.. والسبب عدم اعتمادها بشكل أساسي على مهارات المستخدم بل على الكاميرا نفسها التي تغنيك أيضا عن الصور التي تلتقط من الطائرات.

الكاميرا التي تقارب حجم ثمرة "غريب فروت" مزودة بست وثلاثين كاميرا مجتمعة لتأكيد التقاط صورة كاملة الأبعاد ترضي ميولك التصويرية.

فقط ارمها إلى الأعلى وهي تقوم بقياس التسارع لتحسب بعدها النقطة الأعلى التي تصلها وتتوقف لتلتقط بعدها الصور الست والثلاثين.

هذه القطعة التي يقارب سعرها الخمسمائة دولار يقال إن وضوحها تخطى المئة ميغابيكسل.. وبمجرد التقاطها الصور يتم تنزيلها بشكل تلقائي على هاتفك الذكي للمشاهدة والتعديل.

وهذه الكاميرا مصنوعة من البلاستيك الصلب وتزن ثلاثمئة غرام، وبلغت الطلبات على "بانونو" الآلف حتى اللحظة، لا سيما أنها تثير فضول الكثيرين من هواة التصوير.. ارمها في العالي لكن احذر من عدم التقاطها كي لا تذهب عليك فرصة رؤية الصور التي التقطتها الكرة العجيبة.