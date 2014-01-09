أرباح "آب ستور" تتجاوز 10 مليارات دولار بـ2013

أعلنت شركة "آبل "أن عملاء متجر التطبيقات التابع لها "آب ستور (App Store)"، أنفقوا أكثر من مليار دولار أميركي خلال ديسمبر الماضي وحده، وأكثر من 10 مليارات دولار طوال العام المنصرم 2013.

جاء إعلان الشركة الأميركية هذا الثلاثاء، حيث لفتت أيضاً إلى أن مطوري التطبيقات لنظام "آي أو إس" قد تمكّنوا من كسب أكثر من 15 مليار دولار من متجر التطبيقات.

يُشار إلى أن هذه الأرقام التي توصف بالهائلة تدل على أن "آبل" استفادت من موسم العطلات وأعياد الميلاد، حيث وصل عدد مرات التنزيل من متجر "آب ستور" خلال ديسمبر الماضي إلى قرابة 3 مليارات.

يُذكر أن متجر "آب ستور" كان قد تم إطلاقه في يوليو من عام 2008، وصار يضمّ بحلول أكتوبر الماضي أكثر من مليون تطبيق، وفي ذات الفترة وصل عدد مرات عمليات تنزيل التطبيقات من خلاله إلى أكثر من 60 ملياراً.