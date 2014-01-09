"بلاك بيري" تعتزم إنتاج الهواتف الذكية بلوحة مفاتيح

تعتزم شركة "بلاك بيري" التركيز مستقبلاً على صناعة الهواتف المزودة بلوحة مفاتيح بدلاً من الهواتف المزودة بشاشة كاملة تعمل باللمس، وذلك.

وأوضح جون شين، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "بلاك بيري"، أن "مستقبل الهواتف الذكية في الشركة سيكون في الغالب للهواتف ذات لوحات المفاتيح".

وأكد شين، في تصريحات أبرزتها وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، أنه رغم النية للتركيز على صناعة الهواتف ذات لوحات المفاتيح إلا أن هاتف "بلاك بيري" القادم قد يكون من دون لوحة مفاتيح مادية.

كما قال شين إنه "قد يكون أول هاتف نطلقه بالتعاون مع "فوكسكون" مزوداً بشاشة لمسية بالكامل"، وينتظر أن يتم إطلاق هاتف "بلاك بيري" الأول الذي يتم تصنيعه من جانب "فوكسكون" خلال شهر مارس أو أبريل القادمين.

وكانت "بلاك بيري" قد وقعت في ديسمبر الماضي عقد شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع شركة "فوكسكون" Foxconn، وتركز هذه الشراكة على إنتاج الهواتف الذكية وترويجها في الأسواق الناشئة بشكل خاص.

يُذكر أن جون شين كان قد تولى رئاسة "بلاك بيري" في نوفمبر الماضي في خطة لإعادة هيكلة شركة صناعة الهواتف الكندية، وذلك بعد أن تقدم "ثورستن هاينز" باستقالته إثر تراجع مبيعات الشركة وانخفاض حصصها في سوق الهواتف الذكية.