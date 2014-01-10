"غالاكسي إس 5".. في مارس أو أبريل 2014

تعتزم شركة "سامسونغ" إطلاق هاتفها الذكي المرتقب "غالاكسي إس 5"Galaxy S5 خلال شهر مارس أو أبريل القادمين. وستقوم بتزويده بنظام أمان خاص يستخدم قزحية العين للتحقق من هوية المستخدم، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الإخبارية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقسم أعمال الأجهزة المحمولة لدى الشركة الكورية الجنوبية، لي يونغ هي، في مقابلة له مع "بلومبيرغ"، إنه سيتم إطلاق هاتف "غالاكسي إس 5" بتصميم مُحسَّن ووظائف أكثر تقدماً، وذلك بالترافق مع الجيل الثاني من الساعة الذكية "غالاكسي جير" التي ستأتي بقدرات جديدة لاستشعار صحة المستخدم.

ولفت لي إلى أن تصميم "غالاكسي إس 4" جاء بتصميم مشابه لسلفه "غالاكسي إس 3" ما نتج عنه صدور رد فعل من قبل المستهلكين لا ترقى إلى المطلوب بسبب عدم وجود فرق بين الهاتفين من الناحية الفيزيائية، لذا عَبَّر لي متحدثاً عن التصميم الذي سيأتي به "غالاكسي إس" بأن الشركة ستعود إلى "الأساسيات"، أي سياسة الشركة بإصدار تصاميم مختلفة.

هذا وتعتزم شركة "سامسونغ" إزاحة الستار عن هاتفها المنتظر خلال "مؤتمر الجوالات الدولي" (MWC) المزمع انعقاده بمدينة برشلونة الإسبانية في شهر فبراير القادم، وذلك بحسب تصريحات "دونغ هون شانغ"، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ".

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن الشركة الكورية بدأت في إنتاج شاشات لصالح هاتفها الجديد من نوع "آمولد" (AMOLED) وبقياس 5.25 بوصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن تبلغ دقة الشاشة (1440×2560) بكسل، وبكثافة 560 بكسل لكل بوصة. ويتوقع أن يتم دعم الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل وخلفية بدقة 16 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير ساعي، وذاكرة وصول عشوائي لن تقل عن 3 جيجابايت، بالإضافة إلى معالج بمعارية 64-بت.