"نوكيا" تطرح تحديثاً مهماً لنظام "ويندوز فون 8"

بدأت شركة "نوكيا"، الخميس، بطرح تحديث جديد خاص بسلسلة هواتف "لوميا" العاملة بنظام التشغيل "ويندوز فون 8" التابع لشركة "مايكروسوفت"، ليجلب معه، وفقاً للشركة، العديد من المزايا الجديدة والتطبيقات، إضافة إلى تحسينات عملت عليها الشركتان معاً.

وقالت الشركة الفلندية إن "لوميا بلاك"، وهو الاسم الذي أطلقته على التحديث الجديد، سيصل إلى جميع مستخدمي هواتف "لوميا" حول العالم، وسيصل أولاً إلى هاتفي "لوميا 925" و"لوميا 1020"، على أن تتبعه باقي طرازات سلسلة "لوميا".

وحسبما نشرت "نوكيا" على مدونتها الرسمية، يجلب تحديث "لوميا بلاك" معه ميزة "مجلد التطبيقات" (App Folder) التي تسمح للمستخدم بضم التطبيقات المتشابهة معاً في مجلد واحد على شاشة البداية، ما يمنحه سهولة في تخصيص وتنظيم التطبيقات.

وسيكون بإمكان المستخدم توفير الوقت، من خلال ميزة "نوكيا جلينس سكرين 2.0" (Nokia Glance Screen 2.0)، التي تسمح بالإبقاء على الإشعارات المهمة تحت ناظريه، خاصة تلك المتعلقة بالمكالمات والرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والتقويم، إضافة إلى إشعارات التطبيقات الاجتماعية، مثل "تويتر" و"فيسبوك".

ويجلب تحديث "لوميا بلاك" أيضاً ميزة تسمح للمستخدمين بربط هواتفهم بساعات السباق الذكية التابعة لشركة "آديداس" (Adidas) وأمثالها من الشركات، إلى جانب الأجهزة المتوافقة مع تقنية تعرف بـ"بلوتوث منخفض الطاقة" (Bluetooth LE).

ويعتبر تطبيقا "نوكيا كاميرا" (Nokia Camera) و"قصاص نوكيا" (Nokia Storyteller) من بين الأشياء التي يطلبها مستخدمو هواتف "لوميا"، وقام التحديث الجديد بجلبها إليهم.

حيث إن التطبيق الأول يجمع بين تطبيقي "برو كاميرا" (Pro Camera) و"سمارت كاميرا" (Smart Camera) في آن واحد، وهو متوفر أصلاً لدى هواتف "نوكيا" التي تستخدم تقنية التصوير "لوميا بيورفيو" (Lumia PureView)، أما التطبيق الثاني فمتوفر أصلاً لأحدث أجهزة سلسلة "لوميا" وهما "لوميا 1520" و"لوميا 2520"، وهو يقوم على ترتيب الصور حسب التاريخ والمكان، ومن ثم وضعها على خريطة تفاعلية.

يذكر أن هواتف المستخدمين ستقوم بإعلامهم لدى وصول التحديث إليهم، كما يمكن لهم التأكد من وصوله يدوياً عن طريق الذهاب إلى إعدادات الهاتف ومن ثم إلى "تحديث الهاتف".