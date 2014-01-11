جهاز لمراقبة الطفل عن بعد باستخدام الهواتف الذكية

شركة كورية المنشأ تحصل على جائزة أفضل منتجات معرض إلكترونيات المستهلك الذي يقام في لاس فيغاس الأميركية، بتقديم جهاز "Babbleأو Moneual الذي يسمح بمراقبة الطفل عن بعد عبر الأجهزة الذكية.

وأوضحت الشركة أن الجهاز مصمم لمراقبة حالة بكاء الطفل، ومزود بإسورة وتطبيق على الهاتف، حيث يستطيع هذا الجهاز معرفة ما يلم بالطفل من نبرة بكائه، من جوع أو مرض أو احتياج شيء أو انزعاج، فهناك جهاز يوضع بقرب السرير يستمع ويحلل طبيعة بكاء الطفل، عن طريق معادلات حسابية مسبقة التحضير.

ويعمل الجهاز بتقنية يرسل من خلالها إشارات للتطبيق الموجود على جهاز الهاتف الخاص بالوالدين، وتظهر الألوان بعدها على الشاشة لتحديد نوع البكاء، وأيضاً لإسورة اليد التي تعتمد هي الأخرى على تقنية LED والهز في اتجاهات ثلاثة، بحسب بكاء الطفل.

كما يتميز الابتكار الجديد بإمكانية اختيار الأغاني التي يحب الطفل أن يسمعها، وذلك عبر استخدام التطبيق وتشغيلها من خلال الجهاز دون الحاجة إلى زيارة غرفته، أو سريره، بالإضافة إلى أن التطبيق يحفظ سجلاً كاملاً بكل حالات بكاء الطفل وحرارة الغرفة.

ومن الممكن أن يعد Babble بالنسبة للوالدين المنشغلين خياراً جيداً، حتى إنه بالإمكان إذا كان أحد الوالدين مسافراً أن يسجل صوته على هاتفه ويرسله للجهاز كي يستمع الطفل له، وذكرت الشركة أن الجهاز سيكون متوفراً في الربع الثاني من العام بسعر 300 دولار .