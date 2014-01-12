الكشف عن جهاز يخفض الضغط النفسي بالتقاط موجات الدماغ

كشفت الشركة الكندية "انتراكسون" عن جهاز يعمل على تهدئة الضغط النفسي الذي يعاني منه الشخص من خلال استخدام موجات من الدماغ تلتقط انطلاقاً من ردود فعل الخلايا العصبية.

وعرضت الشركة في معرض الإلكترونيات الدولي "سي اي اس" في لاس فيغاس جهازا سمي "ميوز" يشبه عصابة أو جهاز استماع يوضع على الصدغين وليس على الأذنين.

وأوضحت جينا ميلدازاي الناطقة باسم الشركة أن الجهاز "يحتوي على لواقط ترصد التغيرات في موجات الدماغ".

وتستخدم هذه المعلومات لتتفاعل مع تطبيقات على جهازي "آي باد وآي فون" وصولا إلى تمارين سريعة من شأنها خفض مستوى الضغط النفسي وزيادة التركيز.

وأوضحت الناطقة أن ذلك لا يتطلب أكثر من دقائق قليلة ويمكن أن يتم "خلال ارتشاف فنجان قهوة سريعا قبل اجتماع مهم".

ولن يطرح جهاز "ميوز" قبل العام 2015 في الأسواق، لكن يمكن من الآن حجزه عبر الإنترنت بسعر 269 دولاراً.