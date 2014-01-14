تطبيقات التراسل الفوري تحقق نمواً هائلاً في 2013

أظهر تقرير حديث أن استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية قد شهد خلال العام المنصرم 2013 نموًا سنويًا إجماليًا بنسبة 115%، حيث نالت تطبيقات التراسل الفوري من هذا النمو حصة الأسد، فكان أن بلغت نسبة نموها أكثر من 203%.

وقالت شركة التحليلات "فلوري آناليتيكس" Flurry Analytics صاحبة تقرير اليوم إن نمو فئة تطبيقات التراسل الفوري ليس هو الأمر المفاجئ فحسب، بل معدل النمو، الذي تفوق على غيره من فئات التطبيقات الشائعة.

وبحسب التقرير، قد يكون لتطبيقات التراسل الفوري القدرة على أن تصبح منصات بحد ذاتها، وضربت شركة فلوري آناليتيكس مثالًا على ذلك، بتطبيق "لاين" (Line)، الذي حصل على أكثر من 100 مليون مرة تنزيل للألعاب التي تضمها منصة الألعاب التابعة للخدمة.

وبينما كان لتطبيقات التراسل الفوري وتطبيقات الشبكات الاجتماعية النصيب الأكبر من نسبة نمو استخدام التطبيقات خلال العام 2013، أظهر تقرير اليوم أن باقي فئات التطبيقات قد شهدت هي الأخرى نموًا كبيرًا، حيث حققت فئة تطبيقات الخدمات الإنتاجية نموًا بنسبة 149%، الأمر الذي يدل على أن الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية تأخذ محل أجهزة الحاسب الشخصية بالنسبة للمستخدمين في إدارة أعمالهم.

ولفتت فلوري آناليتيكس إلى أنه في الوقت الذي ظن فيه البعض أن تطبيقات الألعاب وصلت إلى حد الإشباع، شهدت هذه الفئة من التطبيقات نموًا بنسبة 66%.

يُذكر أن تقرير اليوم استند إلى أكثر من 400,000 تطبيق في النظام الخاص بشركة فلوري آناليتيكس، الأمر الذي يجعل من هذه الأرقام ذات صلة من حيث حجم العينة الخاصة بها، حسبما يرى الخبراء.