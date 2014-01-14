فيسبوك يشتري شركة "برانش" المخصصة لتبادل الرسائل

من المرتقب أن ينضم فريق عمل خدمة "برانش"، المخصصة لتبادل الرسائل، والتي تضم في جملة المستثمرين فيها بعض مؤسسي "تويتر"، إلى المنافس "فيسبوك".

وكتب جوش ميلر أحد مؤسسي المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها على صفحته في "فيسبوك"، "بعد سنتين من تطوير برانش وخدمة بوتلاك المخصصة لهواتف آي فون، يسعدني أن أعلن لكم أننا سنواصل مهمتنا تحت رعاية فيسبوك".

وأوضح أن فريقه سيشارك في تطوير خدمة "كونفرسايشنز" التابعة لـ"فيسبوك" والتي "من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالتعارف استنادا إلى هواياتهم".

يذكر أن خدمة "برانش" قد أطلقت في أغسطس 2011 وهي تسهل المحادثات على الإنترنت، لا سيما بواسطة "تويتر"، وإيفن وليامز وبيز ستون اللذان شاركا في تأسيس "تويتر" هما من المستثمرين فيها، ولم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.