"تويتر" بمظهر جديد للحواسيب المكتبية

كشف موقع "تويتر" أنه يقوم حالياً بتغيير نسق صفحاته في موقعه الإلكتروني الخاص بالحواسيب المكتبية، لكي يشبه أكثر ذلك المعتمد في تطبيقه المخصص للهواتف الذكية.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي عن هذا التعديل في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي كتب فيها "نعمل حالياً على نسخة محدثة من الموقع تعكس النسق المعتمد في التطبيقات المخصصة لنظامي آي أو اس وأندرويد".

وأضافت المجموعة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقراً لها رابطاً يعطي لمحة عن التعديلات. وهذه التعديلات بصرية فقط، مثل شريط التصفح في أعلى الصفحة الذي تغير لونه من أسود إلى أبيض.

إلى ذلك، كشف "تويتر" أنه من شأن هذا النسق الجديد أن يسمح للمستخدمين بتكييف صفحاتهم.