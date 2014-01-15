"إتش بي" تعود إلى سوق الهواتف الذكية بجهازين لوحيين

كشفت شركة "إتش بي"، اليوم الأربعاء، النقاب عن هاتفين لوحيين بنظام "أندرويد"، هما Slate6 VoiceTab وSlate7 VoiceTab.

ويدعم كلا الجهازين إضافة شريحتي اتصال، وتم تزويدهما بمعالج رباعي النواة، وبسعة تخزين داخلية قدرها 16 جيجابايت قابلة للتوسيع بإضافة بطاقات ذاكرة من نوع microSD.

ويعمل الهاتفان بنظام تشغيل "أندرويد 4.2"، وتم تزويد كل منهما بكاميرا أمامية قادرة على التصوير بدقة HD، وبكاميرا خلفية.

ويضم هاتف Slate6 VoiceTab شاشة قياسها 6 بوصات، تعرض الصورة بدقة HD، في حين تم تزويد الهاتف Slate7 VoiceTab بشاشة قياسها 7 بوصات، بدقة عرض 1280×800 بيكسل، وتتميز شاشات كلا الجهازين بميزة مقاومة الخدوش، حسب ما أشارت "إتش بي".

وتخطط "إتش بي" لطرح جهازيها الجديدين في السوق الهندية أولاً، شهر فبراير المقبل، دون أي إشارة إلى سعر بيع الجهازين أو مواعيد طرحهما في أسواق أخرى.

ويعتبر كشف "إتش بي" عن الهاتفين الجديدين بمثابة عودة إلى سوق الهواتف الذكية، حيث أطلقت "إتش بي" سابقاً هواتف ذكية بعد استحواذها على شركة "بالم" (Palm) في عام 2010، ولكن أجهزة الشركة العاملة بنظام التشغيل "ويب أو إس" (WebOS) لم تستحوذ على رضا المستهلكين، ما أدى إلى إعلان "إتش بي" في عام 2011 عن الخروج من هذه السوق.