"غوغل" تطلق النسخة المستقرة من متصفح "كروم 32"

أطلقت شركة "غوغل" تحديثاً لمُتصفح الإنترنت "كروم" التابع لها، بطرحها نسخة المتصفح "كروم 32"، وذلك بالنسبة لأجهزة "ويندوز" و"ماك" و"لينوكس". وجاء التحديث بميزاتٍ عدة، منها "مؤشرات التبويب"، ومظهر جديد عند استخدام نمط "ويندوز 8 ميترو"، بالإضافة إلى الحجب التلقائي للبرمجيات الخبيثة عند تحميل الملفات.

وتجلب ميزة "مؤشرات التبويب" معها رموز صغيرة تظهر على التبويب، لتدل على محتواه، مثل رمز يدل على وجود فيديو ضمن التبويب، ورمز لاستخدام التبويب للكاميرا، ورمز يشير إلى وجود بث تلفزيوني داخل التبويب.

كما زودت "غوغل" مُستخدمي "ويندوز 8" بنمط “Metro”، بميزة تسمح للمستخدم بإدارة عدة نوافذ، والوصول إلى تطبيقات "كروم" من خلال مشغل تطبيقات متكامل.

ولدعم المتصفح بمزيدٍ من الأدوات الأمنية، زودت "غوغل" متصفحها بمزايا تساهم في توفير التصفح الآمن للمستخدم، حيث يقوم المتصفح بتنبيه المستخدم قبل تحميل ملفات ذات مُحتويات خبيثة، أو زيارة موقع خبيث، بالإضافة إلى تحسينات لدعم أداء واستقرار المتصفح.