"بلاك فون".. هواتف ذكية مضادة للتجسس

أعلنت شركتا "سيلنت سيركل (Silent Circle) للاتصالات المشفرة و"جيكس فونGeeksphone لصناعة الهواتف عن تدشين علامة تجارية جديدة لهواتف ذكية مؤمنة ضد التجسس، أطلقوا عليها اسم بلاك فون (Blackphone)، وهي الهواتف التي ستتوافر لعامة المستخدمين.

وأكدت الشركتان أن "بلاك فون" سيكون أول هاتف ذكي يضمن خصوصية مستخدميه وحمايتهم ضد محاولات التجسس، وهو الهاتف الذي سيعمل بنسخة معدلة من نظام "أندرويد" تدعى PrivatOS.

وأوضحت شركتا "سيلنت سيركل" و"جيكس فون" أن الهاتف سوف يعمل مع كافة مزودي خدمات الاتصالات حول العالم دون أي قيود، كما سيضم مجموعة من التطبيقات المثبتة مسبقاً تضمن للمستخدم الحفاظ على خصوصيته. وأشارت الشركتان، عبر موقع الهاتف الرسمي إلى أن "بلاك فون" سوف يضم كافة الميزات الضرورية التي يحتاجها المستخدم على هاتفه الذكي، إلا أن تلك الميزات ستكون مؤمنة.

ويمكن لمستخدم الهاتف الجديد تلقي وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وتبادل الرسائل، وتخزين ملفاته، دون القلق من أي عمليات تجسس، حيث شددت الشركتان على أن الهاتف يضمن عدم إطلاع أي جهة مجهولة على معلومات مستخدمه دون علمه. ويقدم هاتف "بلاك فون" الذكي الجديد مميزات أخرى مثل تصفح الإنترنت مع تجهيل الهوية، إضافة إلى استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية المعروفة باسم VPN.

ولم تكشف الشركتان بعد عن أي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتف الجديد، حيث ينتظر أن يكشفا عن الجهاز خلال مؤتمر MWC 2014 التقني الشهر المقبل.

يذكر أن مؤتمر MWC سيقام في برشلونة بداية من يوم الرابع والعشرين من فبراير المقبل، وسيتزامن مع انطلاق المؤتمر بدء تلقي طلبات الشراء المسبق للهاتف الجديد.