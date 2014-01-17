عدسات لاصقة تقيس معدل السكر في الدموع كل ثانية

في الوقت الذي يبدو فيه أن العالم قد خسر معركته ضد مرض السكري، كشفت غوغل الستار عن عدسات لاصقة طبية يمكنها قياس معدل السكر في الدموع كل ثانية.

وأفاد رئيس مشروع تطوير العدسات اللاصقة الذكية في شركة غوغل، المهندس براين أوتيس، بأن هذا الجهاز النموذجي له نفس شكل وملمس العدسة اللاصقة الناعمة العادية، لكنه يحتوي بداخله على رقاقة متناهية الصغر وجهاز صغير جداً لكشف السكر يسمح لنا بمراقبة معدلات السكر في الدمع بشكل متواصل.

وشكل هذا الاختراع ثورة لدى مرضى السكري الذين يقدر عددهم بثلاث مئة واثنين وثمانين مليون شخص في العالم، ما سيجعلهم في منأى عن سحب نقطة دم من أصابعهم عدة مرات في اليوم لقياس نسبة السكري.

وتعمل العدسات اللاصقة من خلال استخدام شريحة صغيرة موصولة ولاقط منمنم للسكر، إضافة إلى أن العدسة تحمل جهاز استشعار لقياس نسبة الجلوكوز.

ومن المقرر أن يستغرق هذا الاختراع خمس سنوات على الأقل ليرى النور ويصل إلى المستهلكين، لمراقبة الجلوكوز لدى مرضى السكري بطريقة سهلة وأقل ضرراً من غرزات الإصبع التقليدية.