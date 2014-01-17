فيسبوك تطلق ميزة لعرض "الموضوعات الأكثر شعبية"

أعلنت "فيسبوك" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدميها التعرف على الموضوعات الأكثر شعبية التي يتم التحدث عنها عبر الشبكة الاجتماعية، وذلك أثناء تصفحهم لصفحة خلاصات الأخبار.

وأشارت "فيسبوك" إلى أن الموضوعات الأكثر شعبية، والتي أطلقت عليها اسم (Trending)، سوف تختلف من مستخدم إلى آخر، حيث ستتوافق مع الموضوعات الأكثر تفضيلاً لدى المستخدم.

وأوضحت الشبكة الاجتماعية أنها ستوفر لكل موضوع من الموضوعات الأكثر شعبية عند عرضه على المستخدم عنواناً ووصف مختصر، وأن عند الضغط على العنوان ينتقل المستخدم إلى صفحة بها أهم محادثات ومشاركات مستخدمي الشبكة حول الموضوع.

وأضافت "فيسبوك"، عبر بيان رسمي، أن المستخدم قادر كذلك على الاطلاع على مزيد من الموضوعات ذات الشعبية العالية بين المستخدمين، في الوقت الفعلي، بالضغط على زر "مشاهدة المزيد"(See More).

وسوف تظهر الموضوعات الأكثر شعبية لمستخدمي الموقع باللغات الأجنبية بالركن العلوي للعمود الأيمن للشبكة الاجتماعية داخل صفحة خلاصات الأخبار (News Feed)، وبالركن العلوي للعمود الأيسر لمستخدمي الموقع باللغة العربية.

وبدأت "فيسبوك" في توفير الميزة الجديدة، بداية من اليوم، لعدد محدود من مستخدميها حول العالم، حيث ما زالت الميزة تخضع للاختبار خاصة على نسخة الموقع الاجتماعي المخصصة للأجهزة النقالة، إلا أن الشبكة تنوي طرح الميزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لجميع المستخدمين.

يذكر أن ميزة المواضيع الأكثر شعبية هي أحد المميزات التي توفرها شبكة "تويتر" الاجتماعية منذ فترة طويلة، ولا تعد تلك الميزة هي الأولى التي تضيفها "فيسبوك" من منافستها، حيث سبق لها وأضافت ميزتي "متابعة المستخدمين" واستخدام الكلمات الدلالية "هاشتاج".