تجسس على المنازل بواسطة الثلاجات والتلفاز

اكتشف باحثون وخبراء في مجال الإنترنت أن مئات آلاف الفيروسات تم إرسالها لاستهداف أجهزة التلفاز المنزلية والثلاجات في المطابخ المرتبطة بشبكة الإنترنت، بحيث تتيح هذه الفيروسات لمرسليها التجسس على الضحايا في منازلهم ومكاتبهم.

وقال الخبراء والباحثون إن أكثر من 750 ألف رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها في الأسابيع الأخيرة، وتتضمن هذا النوع الخطير من الفيروسات، حيث يستهدف الثلاجات في المطابخ وأجهزة التلفاز، وغيرهما من الأجهزة المنزلية الذكية والحديثة التي يتطلب استخدامها أن تبقى على اتصال بشبكة الإنترنت.

وبحسب الباحثين في شركة "بروف بوينت سيكيوريتي" الأميركية المتخصصة بخدمات الحماية الإلكترونية فإن أخطر ما في الحملة الجديدة من هذه الفيروسات أن الـ750 ألف رسالة إلكترونية، تم إرسالها من أكثر من 100 ألف جهاز ذكي، ما يجعل من المستحيل اصطيادها أو التعرف على مصدرها وحجبه.

وقال المدير العام لشركة "بروف بوينت" ديفيد نايت لجريدة "فايننشال تايمز" إن العديد من الأجهزة المنزلية الذكية التي تتضمن برمجيات تمكن أصحابها من التحكم بها عن بعد أو من خلال الإنترنت لا تتوفر فيها شروط الحماية الجيدة، ما يزيد من مخاطر أن تكون وسيلة لارتكاب جرائم إلكترونية وعمليات اختراق وتجسس.

وأضاف نايت: "مستخدمو هذه الأجهزة ليس لديهم أيضاً أية وسيلة للكشف عن الخلل الإلكتروني في هذه الأجهزة، أو إصلاحه في حال وقوعه".

يشار إلى أن الشركات العالمية الكبرى تتسابق في طرح أجهزة منزلية ذكية تمكن أصحابها من التحكم بها عن بعد من خلال شبكة الإنترنت، خاصة أجهزة المطبخ التي صار بمقدور مستخدميها إعطاؤها الأوامر قبل وصولهم إلى منازلهم، إضافة إلى أجهزة التلفاز ولواقط القنوات التلفزيونية والعديد من الأجهزة الأخرى.