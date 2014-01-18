لبناني يبيع شركته لـ "غوغل" بـ 3.2 مليار دولار

أعلنت شركة غوغل الأميركية أنها توصلت إلى اتفاق لشراء شركة "نست لابس" مقابل 3.2 مليار دولار. وتعمل شركة نست تحت قيادة اللبناني طوني فاضل، وستظل منتجاتها تحمل علامتها التجارية الخاصة بها، وستخضع الصفقة لشروط الإقفال العرفية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات الاستحواذ رسميا في الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن رحلة طوني فاضل، وهو مهندس من أصل لبناني، بدأت في علم هندسة البرمجيات، في العام 1990، بعد أن وضع آنذاك التصور المبدئي لأول مشغل للموسيقى يعتمد على قرص صلب للتخزين. وانضم فاضل إلى شركة "آبل" في العام 2001، وترقى في منصبه ليصبح مدير قسم iPod في العام 2006، وقد عمل جنبًا إلى جنب طوال تلك الفترة مع ستيف جوبز على تطوير كافة منتجات الشركة، ليصبح مستشاره الخاص. استقال من شركة "آبل" في عام 2010 وشارك في تأسيس شركته الخاصة "نست لابز".

وتشتهر "نست" بصناعة أجهزة تحكم بحرارة المنزل "ثيرموستات" ذكية قابلة للبرمجة والتعلم تلقائيا، وهي قادرة مع مرور الوقت على فهم طبيعة المنزل ومعرفة متى يتوجب تشغيل أجهزة التكييف أو إطفاؤها. كما أطلقت الشركة نهاية العام المنصرم جهازا ذكيا آخر يحمل اسم "بروتيكت" لكشف الدخان أو الحريق.

إلى ذلك، أشارت تقارير صحافية إلى أن تلك الصفقة هي ثاني أكبر صفقة في تاريخ شركة غوغل، بعد استحواذها عام 2011 على شركة موتورولا لتصنيع الهواتف المحمولة مقابل مبلغ قدره 12.5 مليار دولار، لتتجاوز بذلك القيمة التي من خلالها شراء يوتيوب عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.

يذكر أن "نست" تأسست في عام 2010، وحقق منتجها الشهير من أجهزة تنظيم الحرارة المرتبطة بالشبكات نموا بحلول عام 2012.

وطرحت الشركة مؤخرا جهاز إنذار للدخان وثاني أكسيد الكربون وأعلنت عن خطط للتوسع في أوروبا.