"HTC" تعتزم تزويد هاتف "One" بكاميرا ثنائية الحساس

تعمل "إتش تي سي" على تطوير نسختها القادمة من هاتف "إتش تي سي ون"، على أن يتم إطلاقها شهر مارس المقبل.

وأشارت مصادر مقربة من المشروع لموقع "بلومبيرج" إلى أن "إتش تي سي" ستحافظ في نسختها المقبلة من الجهاز على التصميم السابق، مع تعديلات طفيفة، حيث ستقوم بزيادة قياس الشاشة من 4.7 بوصة إلى 5 بوصة.

وتعتزم "إتش تي سي" كذلك تزويد الهاتف بكاميرا خلفية بحساسين "twin-sensor"، مما سيجلب للكاميرا قدرة أعلى على التركيز، بالإضافة إلى تحسين جودة الصورة، كما سيتم دعم الجهاز بآخر طراز من معالجات "سنابدراجون" من شركة "كوالكوم"، حسب المصادر.

وكانت "توشيبا" قد أعلنت نهاية العام الماضي عن بدء عمليات الشحن لكاميرا ثنائية الحساس من تطويرها، بدقة 5 ميجابيكسل للحساس الواحد، مخصصة للاستخدام في الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، يستطيع الحساسان فيها التقاط الصور في نفس الوقت، من زوايا مختلفة، مما يجلب بيانات متعلقة بالعمق، تسمح بمعالجة الصور الملتقطة بمزايا لا تتوفر في الأجهزة المزودة بكاميرات تقليدية.