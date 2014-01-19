هواوي تكشف عن الحاسب اللوحي MediaPad 7 Youth2

كشفت شركة "هواوي" Huawei النقاب عن حاسبها اللوحي مُنخفض المواصفات MediaPad 7 Youth2، كنُسخة مطورة عن الحاسب اللوحي MediaPad 7 Youth الذي أطلقته الشركة العام المُنصرم.

ويأتي الجهاز بإطار معدني، وبغطاء خلفي ذهبي اللون من الألومنيوم، وتم تزويده بشاشة قياسها 7 بوصات ذات دقة عرض 1024×600 بيكسل.

ودعمت "هواوي" جهازها بمعالج "سنابدراجون 200" رُباعي النواة من "كوالكوم"، والذي يعمل بتردد 1.2 غيغاهرتز، وبذاكرة وصول عشوائي قدرها واحد غيغابايت، وبسعة تخزين داخلية قدرها 4 غيغابايت، قابلة للتوسيع بإضافة بطاقات ذاكرة microSD.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 4.3، وتم تزويده بكاميرا خلفية دقتها 3 ميغابيكسل، وأمامية بدقة VGA، وببطارية سعتها 4100 ميلي أمبير في الساعة.

ولم تُحدد "هواوي" موعد إطلاق الجهاز، ولا سعر بيعه، لكن يتوقع أن لا يتجاوز سعره 130 دولاراً أميركياً.