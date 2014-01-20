"بلاك فون" هاتف ذكي يمنع من التجسس على المكالمات

قامت الشركتان الأميركية "ساسلنت سيركل" والإسبانية "جيكسفون"، بصناعة هاتف ذكي ليس كباقي الهواتف، يدعى "بلاك فون" الذي حظي بحملة ترويجية هي الأفضل في خضم النقاش الدائر حول نشاطات الاستخبارات الأميركية، فالهاتف المنتظر إطلاقُه الشهر المقبل محصّن ضد التجسس.

ويتمتع الهاتف بميزة إضافية، إذ يؤكد مصمموه أن المكالمات ستكون بمنأى عن عمليات التجسس الحكومية وهجومات القراصنة المعلوماتيين.

ويقدم الهاتف، لمستخدميه إمكانية التواصل بطريقة مشفرة وتبادل أشرطة الفيديو والرسائل النصية والمكالمات الصوتية في إطار شبكات تتماشى مع بروتوكولات الإنترنت، من دون أن تتمكن شبكات الإنترنت من تحديد هوية المستخدم.

كما أنه مزود بنظام "برايفت أو اس"، وهو نسخة معدلة من نظام "أندرويد" التابع لغوغل، ومن المزمع كشف النقاب عن هذا الهاتف في الـ24 من فبراير، خلال المنتدى العالمي للأجهزة الخلوية في برشلونة.

ولا يزال سعر هذا الهاتف من المسائل الشائكة، لكن الشركة تؤكد أنه لن يتخطى سعر الهواتف الذكية المماثلة والتي تفتقد لخاصية منع التجسس.