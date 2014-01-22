آبل تعتزم إزاحة الستار عن آيفون 6 في يونيو المقبل

تعتزم شركة "آبل" الكشف عن هاتفها الذكي القادم "آيفون 6" خلال شهر يونيو المقبل، وهو الهاتف الذي ينتظر أن يحظى بشاشة أكبر - بشكل ملموس - من هواتف الشركة الأميركية الحالية. وقالت "صن شانجسو"، محللة السوق الصينية، إن "آبل" تجهز لبدء إنتاج هاتفها الذكي القادم في شهر مايو المقبل، وذلك تمهيداً للكشف عنه في شهر يونيو المقبل.

وأشارت "شانجسو" إلى أن "آبل"ستزيح الستار عن الهاتف خلال مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC 2014)، وهو المؤتمر المزمع انطلاقه في العاشر من يونيو القادم ويستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر. وأوضحت المحللة الصينية أن الهاتف الذكي "آيفون 6"سوف يضم شاشة بقياس 4.7 بوصة، تعمل بدرجة وضوح تبلغ 640×1136 بكسل.

وأضافت أن "آبل" تطور نسخة أخرى من هواتفها الذكية بشاشة ذات قياس ودرجة وضوح أعلى. وأكدت "شانجسو" أن النسخة الأخرى من هاتف "آيفون" سوف تضم شاشة بقياس 5.7 بوصة، وأن "آبل" ستكشف عنها عقب فترة قصيرة من الكشف عن هاتف "آيفون 6".

وتزيد تلك التصريحات من احتمالات صحة التسريبات التي جاءت من داخل شركة "فوكسكون" الصينية، المسؤولة عن عملية إنتاج هواتف "آبل"، وهي التسريبات التي أكدت نية الشركة الأميركية الكشف عن هاتفين بقياسي 4.7 بوصة و5.7 بوصة.

وكانت التسريبات الواردة من "فوكسكون" قد أشارت كذلك إلى رغبة "آبل" في تزويد هاتفها بقارئ لقزحية العين كوسيلة جديدة للحماية مثل "قارئ البصمة" الذي أطلقته في هاتفها "آيفون 5 إس" العام الماضي، وهي المعلومات التي لم تؤكدها "شانجسو" في تصريحاتها.

يذكر أن مصدر من شركة "سامسونغ" كان قد أكد في تصريحات سابقة أن تطوير هاتف مزود بقزحية العين، يُلزم الشركة المصنعة له باستخدام نوع خاص من الكاميرات واسعة المدى، وأن تقنية قراءة قزحية العين كوسيلة للتحقق من المستخدم المخصصة للهواتف الذكية لازالت تحتاج لتطوير.