123456 و I love you أسوأ كلمات السر

باتت سلسلة الأرقام "123456" أسوأ كلمات السر استخداماً عبر الإنترنت، مطيحة بالتالي بكلمة "باسوورد" التي تعني بالإنجليزية "كلمة سر"، بحسب ما كشفت شركة معلوماتية متخصصة في الأمن المعلوماتي. وتنشر مجموعة "سبلاش داتا" كل سنة قائمة بأسوأ كلمات السر استخداما، لتتراجع هذا العام وللمرة الأولى كلمة "باسوورد" إلى المرتبة الثانية.

وتلتها في المرتبة الثالثة مجموعة الأرقام "12345678"، في حين أتت عبارة "آي لوف يو" أي "أحبك" في المرتبة التاسعة.

وذكرت مجموعة "سبلاش داتا" التي تبيع تطبيقات متخصصة في إدارة كلمات السر بأن استخدام اسم الموقع ككلمة سر في الحساب المفتوح فيه يشكل خطرا على الأمن المعلوماتي. وتوصي الشركة، كغيرها من المتخصصين في المجال، باستخدام كلمات جد سرية ومعقدة مؤلفة من أحرف وأرقام يكون من الصعب سرقتها.