"واتساب" يتفوق على "SMS" بـ50 مليار رسالة يومياً

أفادت تقارير حديثة بأن عدد الرسائل النصية القصيرة "إس إم إس" (SMS) التي يتم إرسالها واستقبالها يومياً شهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لزيادة استخدام الهواتف المحمولة بشكل كبير على الصعيد العالمي.

ولكن بالمقابل، شهدت تطبيقات المحادثة والتراسل الفوري هي الأخرى تطوراً كبيراً، لتشير التقديرات الأخيرة إلى أن عدد الرسائل المرسلة عبر تطبيق مثل "واتساب" تجاوزت عدد الرسائل النصية القصيرة.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لـ"واتساب"، يقوم التطبيق بمعالجة أكثر من 50 مليار رسالة يومياً، منها 36 مليار رسالة صادرة و18 مليار رسالة واردة، وبالتالي فإن هذا الرقم يعتبر أكبر من عدد رسائل "إس إم إس"، وذلك بحسب تقديرات المحلل "بنيديكت إيفانز".

يُذكر أن عدد مستخدمي تطبيق واتساب قد تجاوز حاجز 430 مليون مستخدم نشط شهرياً.