"فيسبوك" يودع مستخدميه في الـ 2017

توقعت دراسة أعدت في جامعة "برينستون" الأميركية المرموقة أن يفقد موقع "فيسبوك" 80% من مستخدميه بحلول عام 2017، بعد أن كان الموقع المفضل لدى مستخدمي الإنترنت.

وجاء في هذه الدراسة التي أعدها طالبان في مرحلة الدكتوراه في مجال الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران ونشرت على الإنترنت، أن موقع "فيسبوك" الأكثر انتشاراً في العالم، والذي يبلغ عدد مستخدميه 1,1 بليون شخص، والذي يحتفل الشهر المقبل بأعوامه الـ10، يتجه إلى انحدار حاد في الأعوام المقبلة.

وقال الباحثان "يبدو أن الأفكار تشبه الأمراض، إذ تنتشر بسرعة كبيرة بين الناس ثم ما تلبث أن تندثر". واستندا على نماذج توضح كيفية انتشار الأمراض المعدية ومن ثم اختفائها، لتطبيقها على توجهات مستخدمي الإنترنت، مرتكزين على بيانات يتيحها محرك البحث "غوغل".

وتوصل الباحثان إلى أن موقع "فيسبوك" بلغ ذروة انتشاره في عام 2012، وأن مرحلة "التراجع السريع" سوف تلي ذلك، مشيرين إلى أن عدداً من مستخدمي الموقع بدأوا فعلاً بالتخلي عنه في عام 2013. وتوقع الباحثان أن يفقد "فيسبوك" 80% من مستخدميه بين العامين 2015 و2017.