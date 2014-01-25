آيفون بشاشات أكبر في نسختين جديدتين

من المفترض أن تصدر مجموعة "آبل" هذه السنة نسختين جديدتين من هاتف "آيفون" مزودتين بشاشات أكبر كي تحافظ على مكانتها في سوق تحتدم فيها المنافسة، بحسب ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبعد إشاعات كثيرة سرت على المواقع المتخصصة خلال الأسابيع الأخيرة، جاء في مقال وول ستريت جورنال أن "آبل" ستصدر النسختين الجديدتين المزودتين بشاشات أكبر في الربع الثاني من العام 2014.

وستكون شاشة النسخة الأولى 11.4 سنتمترا، في مقابل 10.1 سنتمترات للنماذج الحالية من هاتف آيفون، أما النسخة الثانية ستكون أكبر مع شاشة ممتدة على 12.7 سنتمترا.

وأتى هذا الإعلان في ظل ازدهار سوق الهواتف الذكية المزودة بشاشات كبيرة والتي تعرف بالإنكليزية ب "فابلتس"، إذ أنها تمزج بين مواصفات الهواتف والأجهزة اللوحية.

وكشفت شركة "جونيبر ريسيرتش" أنه تم بيع 20 مليون وحدة من أجهزة "فابلتس" العام الماضي، متوقعة أن تتخطى المبيعات 120 مليون وحدة بحلول العام 2018.