غوغل تعيد خدمة بريدها الإلكتروني عقب انقطاع قصير

واجهت شركة غوغل الأميركية، الجمعة، انقطاعا في خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل"، التي يستخدمها مئات الملايين من الأشخاص وكثير من الشركات في أنحاء العالم. وبعد ما يزيد قليلا عن ساعة، قالت الشركة، معترفة بالخلل، إن المشكلة حُلت.

وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة لم تقدم الشركة تفسيرا لسبب هذا الانقطاع الذي أثر على المستخدمين في الهند وبريطانيا والولايات المتحدة على الاقل، وأدى إلى سيل من الشكاوى على تويتر من مشتركين من دول أخرى كثيرة.

وقالت الشركة: "نحقق في تقارير عن وجود مشكلة في "جي ميل". سنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".

وبدا أن أداتين أخريين لغوغل، هما شبكة التواصل الاجتماعي غوغل بلس ويوتيوب، تعانيان من بطء في التحميل أيضا.

وانتهزت شركة ياهو، التي تملك خدمة بريد الكتروني منافسة، الفرصة لنشر صورة لعطب "جي ميل" عبر تويتر. واعتذرت فيما بعد عن هذا التعليق، وحذفته من على تويتر.

وظهرت للمستخدمين الذين يحاولون الدخول إلى الخدمة رسالة تقول "خطأ مؤقت"، وإشارة مقتضبة تقول: "نأسف ولكن حساب "جي ميل" الخاص بك غير متاح مؤقتا. نعتذر عن الازعاج ونقترح إعادة المحاولة في غضون دقائق".