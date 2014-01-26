آبل تؤكد تحصين بياناتها في وجه الحكومة الأميركية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أن الحكومة الأميركية لا تستطيع الوصول إلى مخدمات شركته.

يأتي هذا التصريح بعد سلسلة من التقارير التي تحدثت عن امتلاك وكالة الأمن القومي الأميركية أبواباً خلفية في خدمات العديد من الشركات، منها تقرير تحدث عن امتلاك الوكالة لبرنامج سري يحمل الاسم الرمزي DROPOUTJEEP، يسمح لها بالوصول إلى هواتف آيفون، ونقل البيانات من وإلى الهاتف، عبر الرسائل القصيرة، أو عبر خدمة الـGPRS.

وأشار كوك في مقابلة له مع قناة ABC News الأميركية إلى عدم وجود أبواب خلفية لجهات حكومية في خدمات شركة أبل.

ويذكر أن العام الماضي شهد العديد من التصريحات المشابهة من شركات تقنية كبرى، نفت فيها تعاونها مع جهات حكومية أو توفير وصول تلك الجهات إلى خدماتها.

يأتي ذلك بعد العديد من الوثائق التي سربها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، والتي كشف فيها عن وجود برامج عدة، منها برنامج "بريسم" PRISM، الذي تستفيد منه وكالة الأمن القومي الأميركية في التجسس على مستخدمي الإنترنت، وعلى هيئات ومنظمات دولية وشخصيات مهمة حول العالم.