ويكيبيديا تتيح لقرائها مقالات بأصوات شخصيات مشهورة

أعلنت الموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا عن مشروع جديد تحت اسم ويكي في آي بي"WikiVIP"، تتيح من خلاله لقرائها الاستماع إلى أصوات شخصيات مشهورة وأناس بارزين وهم يقرأون بعضاً من محتوى الموسوعة.

وبادر بفكرة المشروع المحرران آندي مابّت وأندرو جري، اللذان يعتقدان أن الموسوعة قد تبلي بلاءً حسنًا من خلال الملفات الصوتية، حيث بدأت الموسوعة بسؤال الشخصيات المشهورة تسجيل مقاطع صوتية قصيرة بأصواتهم.

وترى ويكيبيديا أن مشروع ويكي في آي بي الذي يأتي اسمه اختصارًا لـ مشروع ويكيبيديا للمقدمات الصوتية "Wikipedia Voice Intro Project"، يمثل طريقة جديدة تمكّن الأجيال الحالية والقادمة من الاستماع إلى تسجيلات مجانية وعامة تعود لشخصيات مشهورة.

وتدعو ويكيبيديا الشخصيات التي تتوفر لهم مقالات تتحدث عنهم ضمن الموسوعة إلى التواصل مع الفريق المسؤول عن مشروع ويكي في آي بي، بغية تمكين القراء من قراءة سيرهم بأصواتهم هم.

من جهة أخرى، كانت مؤسسة ويكيميديا المشغلة لـ “ويكيبيديا”، قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي، عن ميزة جديدة، تمنح المستخدمين القدرة على حفظ ما يكتبونه أو يحررونه على الموقع في مسودة، حتى يتأكدوا من أن المحتوى قابل لنشره لجميع زوار الموسوعة.