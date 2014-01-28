اشتباه أمريكي في عمليات غسيل أموال بعملة "إلكترونية"

قامت السلطات الأمنية الأمريكية بالقبض على شخصين يشتبه في تورطهما باستخدام عملات “بيتكوين” Bitcoin الإلكترونية لغسيل أموال تم المتاجرة بها بسوق افتراضية للمخدرات على الإنترنت.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأثنين، أنها أصدرت مذكرات اعتقال ضد كل من “روبرت فايلا”، المعروف بين المتاجرين بعملات “بيتكوين” باسم BTCKing، و”شارلي شريم” الرئيس التنفيذي لمنصة BitInstant.

وتعد منصة BitInstant أحد أكبر المنصات المتوافرة على الإنترنت لتبادل عملة “بيتكوين” الإلكترونية، حيث يمكن استخدام المنصة لشراء تلك العملات أو لاستبدالها بنقود حقيقية.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الثنائي متهم بالتورط في غسيل ما يزيد عن مليون دولار أمريكي تم المتاجرة بهم باستخدام العملات الإلكترونية في سوق SilkRoad السوداء الإلكترونية لتجارة المخدرات.

وأكدت الوزارة أن المتهم الأول، “شارلي شريم”، قد سهل للمتهم الثاني، “فايلا”، استخدام منصة تبادل عملة “بيتكوين” خاصته، وذلك لشراء مبالغ كبيرة من العملة الإلكترونية لإعادة بيعها لرواد سوق تجارة المخدرات الإفتراضية.

وتتميز عملة “بيتكوين”، التي يتم تداولها على الإنترنت فقط، بأنها عملة يصعب تتبعها حيث لا تمتلك رقما مسلسلا، ولا يتم تسجيل التعاملات الخاصة بها لدى جهة محددة، مما جعلها مرغوبة بشدة في الأسواق السوداء على الشبكة العالمية مثل سوقي المخدرات والقرصنة.

ويذكر أن عملة “بيتكوين” كانت قد سجلت تضاعف كبير في قيمتها منذ العام الماضي بشكل خاص، وذلك رغم طرحها للتداول منذ عام 2009، حيث تجاوزت قيمتها نسبة 60 ضعفاً مقارنة بالعام قبل الماضي مع حلول نوفمبر 2013، حيث بلغ سعرها حينها 600 دولار أمريكي، فيما تتداول حالياً بمتوسط سعر 790 دولار أمريكي.