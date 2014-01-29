سامسونج تكشف الستار عن هاتف غالاكسي جراند نيو

أعلنت شركة سامسونج، الثلاثاء، عن هاتفها الذكي غالاكسي جراند نيو "Galaxy Grand Neo"، الذي يعتبر نسخة جديدة ومحسنة من هاتف غالاكسي جراند "Galaxy Grand" الذي طرحته العام الماضي كهاتف بشاشة كبيرة ومواصفات متوسطة.

وبحسب الشركة، يأتي الهاتف الجديد بشاشة قياسها 5 بوصة وبدقة (800×480) بكسل، كما يعمل الهاتف الذي يعرف بجراند لايت، بمعالج رباعي النوى بتردد 1.2 غيغاهرتز، ويأتي بـ 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل وأخرى أمامية بدقة في جي أيه" VGA"، كما ويأتي بـ 8 غيغابايت من ذاكرة التخزين الداخلية التي يمكن توسعتها عبر بطاقات الذاكرة من نوع مايكرو إس دي "microSD".

ويشغل الجهاز بطارية بسعة 2100 ميلي أمبير ساعي ويعمل بالإصدار 4.2 من نظام التشغيل مفتوح المصدر أندرويد. هذا ويدعم الهاتف اتصال الجيل الثالث ثري جي فقط دون خيار لدعم شبكات الجيل الرابع إل تي إي "LTE".

يذكر أن غالاكسي جراند نيو سيتوفر للبيع بدءًا من اليوم بسعر 355 دولار.