Ihealth تطور حلولاً تكنولوجية لمرضى السكري وضغط الدم

نجحت شركة Ihealth الأميركية في تطوير حلول تكنولوجية تسهل مراقبة حالة مريض السكري والضغط والقلب بشكل مستمر، والتي كانت تعتبر في السابق إحدى التحديات التي تهدد حياة المرضى وتتعب من يعتنون بهم.

وتبنت شركة Ihealth فكرة إدارة نشاطات الانسان اليومية عبر استخدام أجهزة بسيطة متنقلة مدعومة بتقنية اتصال واي فاي أو البلوتوث وربطها مع الأجهزة الشخصية الذكية بشتى أنواعها من خلال ربط التطبيق مع أجهزتها الطبية بكل سهولة.

ومن بين هذه الأجهزة جهاز قياس ضغط الدم light BP الذي يوضع على المعصم بشكل أفقي ليحسب بدوره ضغط الدم ودقات القلب، ويظهر النتائج بشكل رسومي سهل يوضح للمستخدم حالة ضغط دمه وسرعة دقات قلبه بعد ربط الجهازين على نفس الشبكة، وهو ما يجعل مشاركة النتائج مع الطبيب سهلة ويمكن حتى وضعها على شبكات التواصل الاجتماعي.

أما جهاز BG-5 وهو جهاز يعمل بتقنية البلوتوث ويحسب نسبة السكر في الدم بعد وضع العينة على الشريط المخصص المدعوم بتقنية QR التي تحتوي في طياتها على معلومات تمكن الجهاز من التعرف إلى الشريحة المقروءة ونوعها. ويتراوح ثمن هذه الأجهزة بين 79 و120 دولاراً بحسب ميزات كل جهاز.