البحث على "تويتر".. بحلة جديدة وخصائص متطورة

أعلنت شبكة "تويتر" عن تطوير عملية البحث عبر الموقع الإلكتروني لشبكتها الاجتماعية، وذلك بإطلاق مجموعة جديدة من مرشّحات وخصائص البحث لمستخدميها.

وأوضحت الشبكة الاجتماعية أنها أضافت عدة مرشّحات جديدة لتصفية النتائج عند القيام بأي عملية بحث عبر موقعها الإلكتروني، منها مرشّح لإظهار نتائج من الحسابات التي يتابعها المستخدم فقط، أو نتائج من حسابات تقع في نفس المنطقة الجغرافية. وتضم الخصائص الجديدة كذلك مرشّح لإظهار النتائج التي تتضمن مقاطع للفيديو أو صورا فقط، ومرشّح آخر لإظهار التغريدات التي تشير إلى أخبار، وذلك إلى جانب خاصية البحث المتقدم.

وتتيح خاصية البحث المتقدم، Advanced Search، للمستخدم القيام بتصفية عمليات البحث بناء على كلمات أو جمل، أو استبعاد كلمات محددة، أو اختيار لغة للبحث ضمن التغريدات المكتوبة بها، أو البحث عن تغريدات لحسابات محددة، أو من أماكن محددة. وسوف تتوافر المرشّحات والخصائص الجديدة في العمود الجانبي لصفحة نتائج البحث عبر شبكة "تويتر" الاجتماعية، وستتاح ضمن أزرار سريعة التحديد وذلك لسهولة استخدامها.

يذكر أن "تويتر" لم تحدد بعد موعد طرح مرشحات وخصائص البحث الجديدة بتطبيقاتها لأنظمة التشغيل الذكية المختلفة، حيث لايزال التطوير مقتصرا على الموقع الإلكتروني للشبكة الاجتماعية.