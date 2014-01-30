1.5 مليار مستخدم "يقتحمون" فيسبوك شهرياً

أعلنت "فيسبوك" عن وصول عدد مستخدمي شبكتها الاجتماعية إلى 1.23 مليار مستخدم نشط شهرياً، وذلك خلال عرضها لنتائجها المالية للربع الأخير لعام 2013.

ورصدت فيسبوك زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين شهرياً من خلال الأجهزة النقالة، بعد أن وصل عددهم مع نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 945 مليون مستخدم حول العالم، بنسبة زيادة سنوية قدرت بنحو 39%.

وكشفت الشبكة الاجتماعية عن زيادة أخرى في عدد مستخدميها النشطين يومياً، حيث وصل عددهم إلى 757 مليون مستخدم نشط يومياً، بنسبة زيادة سنوية قدرت بنحو 22%، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر الأجهزة النقالة نحو 556 مليون مستخدم مع نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 49%.

وأوضحت "فيسبوك" أنها حققت عائدات قدرها 7.87 مليار دولار أميركي خلال عام 2013، وفي الربع الرابع الممتد من بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر حصدت عائدات بقيمة 2.59 مليار دولار.

وكانت قيمة عائدات الإعلانات التي حققتها "فيسبوك" خلال الربع الأخير من العام الماضي قد بلغت 2.34 مليار دولار، بزيادة قدرها 76% مقارنة بنفس الربع العام قبل الماضي، ومثلت عائدات الإعلانات عبر الأجهزة النقالة نسبة 53 خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2013.

هذا، وأكدت "فيسبوك" أنها حققت 1.50 مليار دولار دخل صافي خلال العام الماضي، فيما بلغت قيمة التدفق النقدي الحر المتاح للشركة خلال العام 2.85 مليار دولار.

من جانبه أكد مارك زكربيرج، مؤسس ورئيس "فيسبوك" التنفيذي، أن النتائج المالية التي حققتها شركته تعبر عن "نهاية عظيمة" للعام الماضي.

يشار إلى أن تلك الزيادة في عدد مستخدمي الشبكة الاجتماعية تأتي في الوقت الذي قالت فيه دراسة جامعية أن "فيسبوك" ستفقد 80% من مستخدميها بين عامي 2015 و2017، وهي الدراسة التي أنتقدها باحثون لدى الشبكة الاجتماعية وأكدوا عدم دقتها.

يذكر أن "فيسبوك" كانت تضم 1.19 مليون مستخدم نشط شهري مع نهاية سبتمبر العام الماضي، منهم 874 مليون مستخدم عبر الأجهزة النقالة شهرياً، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً مع نهاية الربع الثالث للعام الماضي 728 مليون مستخدم.