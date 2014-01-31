فيسبوك تكافئ قرصانا مصريا "نبيلا" وتضمه للائحة الشرف

كافأت شركة "فيسبوك" قرصاناً مصرياً يتمتع "بأخلاق نبيلة"، لاكتشافه ثغرة في شبكتها الاجتماعية تتيح للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى حساباتهم الشخصية دون موافقتهم. وتكمن الثغرة في نظام دعوة الأصدقاء عبر البريد الإلكتروني في "فيسبوك"، حيث أوضح القرصان المصري محمد فايز البنا أن الثغرة تتيح لمتلقي أي دعوة إعادة إضافة مرسلها بقائمة أصدقائه في أي وقت يريده.

وأضاف أن الثغرة كانت تعمل حتى في حالة إلغاء مرسل الدعوة للصداقة مع المتلقي على "فيسبوك"، وذلك عبر استغلال المتلقي للرابط الموجود في رسالة الدعوة لإعادة الصداقة مع مرسلها. وكشف البنا أن "فيسبوك" كافأته بمبلغ 1500 دولار أميركي نظير تلك الثغرة، والتي تكمن خطورتها في قدرة أي مستخدم على استغلال الدعوات المرسلة له عبر بريده الإلكتروني في ضم أصدقاء سبق وأن حذفوه من قائمة أصدقائهم، وهو ما يتنافى مع سياسة الخصوصية لدى الشبكة الاجتماعية.

ولا تعد تلك الثغرة هي الأولى التي يكتشفها القرصان المصري في "فيسبوك"، حيث سبق أن أدرجته الشبكة الاجتماعية في قائمة الشرف خاصتها للقراصنة الأخلاقيين لعام 2013.

يُذكر أن قائمة شرف "فيسبوك" للقراصنة الأخلاقيين لعام 2013 ضمت عدة أسماء عربية إلى جانب محمد فايز البنا، مثل المصريين محمد رمضان ومحمد عبدالباسط ومحمد نصار، والفلسطيني خليل شريتح، والمغربي أمين الشراعي، والجزائري أيمن حوحامدي.